Лайнер тестового рейса в Краснодар приземлился в аэропорту «Пашковский»

Приземление произошло примерно в 14:00. Лайнер Sukhoi Superjet авиакомпании «Азимут» вылетел из аэропорта Минеральных Вод 15 декабря в 13:09 и взял курс в юго-восточном направлении.

По данным сервиса Flightradar, самолет сделал разворот над Минводами и направился на северо-запад в сторону Ставрополя.

Примерно через 20 минут полета, сделав несколько поворотов над Ставрополем, лайнер резко повернул на запад в сторону Краснодара. Средняя высота полета, по данным Flightradar, составила около 24 тыс. футов — это около 7 км.

На этот рейс в аэропорту «Пашковский» прошла тестовая регистрация. «Пробными» пассажирами стали авиационные специалисты воздушной гавани. Планируется, что в обратный путь в 15:15 авиалайнер отправится также с пустым салоном.

Самолет периодически пропадал из системы слежения Flightradar. По всей видимости пилоты выключали транспондер, отслеживающий маршрут полета, отрабатывая полетное задание.

«Тестовый полет самолета в столицу Кубани позволит дать оценку готовности диспетчерских, аэродромных и специальных служб к обслуживанию в аэропорту Краснодара пассажирских рейсов. Для окончательного принятия решения их работа будет досконально проанализирована. Безопасность пассажиров — главный приоритет», — подчеркнул руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аэропорт Краснодара может открыться после 15 декабря. На этот день назначен тестовый рейса, по результатам которого примут решение о возможности открытия аэропорта. Тестовый рейс в Краснодар выполнит авиакомпания «Азимут». Вылет самолета в Краснодар был запланирован на 13:00 из аэропорта Минеральных Вод. перед вылетом в аэропорту Краснодара прошла проверка всех служб.

Президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе совмещенной прямой линии подчеркнул, что главным критерием остается безопасность пассажиров. По его словам, надо проанализировать обстановку и принять решение по поводу открытия аэропорта в Краснодаре. При этом Владимир Путин подтвердил, что воздушная гавань в краевом центре может быть открыта.