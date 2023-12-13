Аэропорт Краснодара может открыться после 15 декабря

Власти Краснодарского края прокомментировали информацию об открытии аэропорта «Пашковский» в Краснодаре.

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, 15 декабря предполагается выполнение тестового рейса, по результатам которого примут решение о возможности открытия аэропорта, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По данным пабликов в соцсетях, 13 декабря тестовый полет из Внуково в Краснодар проведет авиакомпания «Азимут».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», некоторые аэропорты юга и средней полосы России приостановили работу с 24 февраля в связи с началом военной спецоперации на Украине.