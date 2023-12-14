Путин ответил на вопрос про открытие аэропорта в Краснодаре

Президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции ответил на вопрос о том, будет ли открыт аэропорт в кубанской столице.

Руководитель телеканала «Краснодар» Максим Жмутский поднял вопрос об открытии аэропорта в Краснодаре. По его словам, курорты Краснодарского края побили в этом году рекорд по количеству туристов. Это колоссальная нагрузка на инфраструктуру. Журналист задал вопрос о том, есть ли на федеральном уровне планы по развитию транспортной доступности юга России, а также же уточнил, на самом ли деле 15 декабря после тестового рейса могут открыть аэропорт «Пашковский» в столице Кубани

Президент подчеркнул, что главным критерием остается безопасность пассажиров. По его словам, надо проанализировать обстановку и принять решение по поводу открытия аэропорта в Краснодаре. При этом Владимир Путин подтвердил, что воздушная гавань в краевом центре может быть открыта. Что касается транспортной доступности, планируется строительство высокоскоростной железной дороги. Сейчас важно создать эффективную структуру, которая помогла бы реализовать этот масштабный транспортный проект.

«Согласен с Президентом, на первом месте должна быть безопасность полетов для граждан. В зимний курортный сезон мы ожидаем около 2,5 миллионов туристов. Конечно, открытие воздушной гавани существенно упростит посещение Кубани для тысяч гостей нашего региона», — написал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.