Вылет тестового рейса в Краснодар перенесли из Москвы в Минводы

Авиакомпания «Азимут» изменила пункт отправления тестового рейса 15 декабря в Краснодар с Москвы на Минеральные Воды.

Самолет вылетит в Краснодар в 13:00 из аэропорта Минеральных Вод, а не из Внуково. Планируется, что рейс совершит посадку в Краснодаре в 14:15.

Обратно из аэропорта «Пашковского» самолет отправится в 15:15. Посадка в Минводах запланирована на 16:30, сообщает портал BFM.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аэропорт Краснодара может открыться после 15 декабря. На этот день назначен тестовый рейса, по результатам которого примут решение о возможности открытия аэропорта. Тестовый рейс в Краснодар выполнит авиакомпания «Азимут». Продажа билетов на этот рейс не планируется. Президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе совмещенной прямой линии подчеркнул, что главным критерием остается безопасность пассажиров. По его словам, надо проанализировать обстановку и принять решение по поводу открытия аэропорта в Краснодаре. При этом Владимир Путин подтвердил, что воздушная гавань в краевом центре может быть открыта.