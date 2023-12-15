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Комплексная проверка служб пройдет в аэропорту Краснодара перед открытием

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kompleksnaya-proverka-sluzhb-projdet-v-aeroportu-krasnodara-pered-otkrytiem
Комплексная проверка служб пройдет в аэропорту Краснодара перед открытием
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Комплексное тестирование служб аэропорта Краснодара запланировано на 15 декабря.

По данным пресс-службы аэропорта Краснодара имени Екатерины II Великой, будут проходить комплексные массовые тесты для проверки готовности аэропортовых служб к открытию воздушной гавани.

Мероприятия пройдут с участием авиакомпании «Азимут». Запланирована также тренировочная регистрация на технический рейс, который выполняется для проверки систем и оборудования аэропорта, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аэропорт Краснодара может открыться после 15 декабря. На этот день назначен тестовый рейса, по результатам которого примут решение о возможности открытия аэропорта. Тестовый рейс в Краснодар выполнит авиакомпания «Азимут». Самолет вылетит в Краснодар в 13:00 из аэропорта Минеральных Вод

Президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе совмещенной прямой линии подчеркнул, что главным критерием остается безопасность пассажиров. По его словам, надо проанализировать обстановку и принять решение по поводу открытия аэропорта в Краснодаре. При этом Владимир Путин подтвердил, что воздушная гавань в краевом центре может быть открыта.

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