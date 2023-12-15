Комплексная проверка служб пройдет в аэропорту Краснодара перед открытием
Комплексное тестирование служб аэропорта Краснодара запланировано на 15 декабря.
По данным пресс-службы аэропорта Краснодара имени Екатерины II Великой, будут проходить комплексные массовые тесты для проверки готовности аэропортовых служб к открытию воздушной гавани.
Мероприятия пройдут с участием авиакомпании «Азимут». Запланирована также тренировочная регистрация на технический рейс, который выполняется для проверки систем и оборудования аэропорта, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», аэропорт Краснодара может открыться после 15 декабря. На этот день назначен тестовый рейса, по результатам которого примут решение о возможности открытия аэропорта. Тестовый рейс в Краснодар выполнит авиакомпания «Азимут». Самолет вылетит в Краснодар в 13:00 из аэропорта Минеральных Вод
Президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе совмещенной прямой линии подчеркнул, что главным критерием остается безопасность пассажиров. По его словам, надо проанализировать обстановку и принять решение по поводу открытия аэропорта в Краснодаре. При этом Владимир Путин подтвердил, что воздушная гавань в краевом центре может быть открыта.