«Кубанский Кремль» появится на месте бывшей «дачи Ахеджака» в Краснодаре

Речь идет о земельном участке в районе затона и парка имени 30-летия Победы на улице Береговой улице, 150, который известен как «дача Ахеджака».

По данным канцелярии епархиального управления Екатеринодарской епархии, на земельном участке планируют разместить комплекс зданий религиозного и историко-культурного назначения.

«Предварительные сроки проектирования и строительства объекта могут быть определены только после получения Градостроительного плана данного участка, выдача которого возможна не ранее проведения общественных обсуждений по проекту изменении вида разрешенного использования данного земельного участка», — говорится в письме.

Общественные обсуждения о смене смене статуса земельного участка под «дачей Ахеджака» с «ИЖС» на «проведение религиозных обрядов» проходили до 13 марта, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на земельном участке в районе Затона, который ранее принадлежал вице-губернатору Краснодарского края Мурату Ахеджаку, находятся два жилых дома площадью 1,3 тыс. и 306 кв. м и два административно-бытовых корпуса площадью 16,6 тыс. и 297 кв. м. Земля и постройки принадлежали дочери бывшего замгубернатора Краснодарского края Луизе Ахеджак, она через суд добивалась компенсации в размере 304 млн рублей за передачу в муниципальную собственность участка.

Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил требования Луизы Ахеджак к мэрии Краснодара. В мае 2023 года суд направил на новое рассмотрение. Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда рассмотрела дело повторно и отказала в исковых требованиях Луизе Ахеджак.

В марте стало известно о том, что Екатеринодарская и Кубанская епархия Русской Православной Церкви обратилась в городскую комиссию по землепользованию с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования участка для осуществления религиозных обрядов. Согласно генплану Краснодара, участок расположен в зоне застройки ИЖС, где разрешен вид использования «осуществление религиозных обрядов».