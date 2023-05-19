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Суд направил на новое рассмотрение дело о передаче усадьбы Ахеджака на Затоне мэрии Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sud-napravil-na-novoe-rassmotrenie-delo-o-peredache-usadby-na-zatone-merii-krasnodara
Суд направил на новое рассмотрение дело о передаче усадьбы Ахеджака на Затоне мэрии Краснодара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В прошлом году Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил исковые требования Луизы Ахеджак о взыскании компенсации с мэрии Краснодара в размере 304 млн рублей за перевод в муниципальную собственность принадлежащих ей участка земли и зданий на территории парка имени 30-летия Победы.

Мэрия Краснодара подала апелляцию на это решение. Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда рассмотрела ее 9 февраля и постановила отменить ранее вынесенное решение Ленинского районного суда.

Удовлетворил апелляцию мэрии Краснодара, суд отказал Луизе Ахеджак в исковых требованиях. Это решение вступило в законную силу в феврале.

В конце апреля защита Луизы Ахеджак подала кассационную жалобу на это решение. Четвертый кассационный суд 18 мая рассмотрел эту жалобу и принял решение отменить апелляционное определение Краснодарского крайсуда, а это гражданское дело направить на новое рассмотрение. Согласно решению суда, причиной отмены апелляционного определения стало неправильное применение норм процессуального и материального права.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на земельном участке в районе Затона, который ранее принадлежал вице-губернатору Краснодарского края Мурату Ахеджаку, находятся два жилых дома площадью 1,3 тыс. и 306 кв. м и два административно-бытовых корпуса площадью 16,6 тыс. и 297 кв. м.

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