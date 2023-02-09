Суд не дал дочери Мурата Ахеджака взыскать 304 млн рублей с мэрии Краснодара за усадьбу на Затоне

Ранее Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил исковые требования Луизы Ахеджак о взыскании компенсации с администрации Краснодара в размере 304 млн рублей за перевод в муниципальную собственность участка земли и зданий на территории парка им. 30-летия Победы.

На земельном участке в районе Затона, который ранее принадлежал вице-губернатору Краснодарского края Мурату Ахеджаку, находятся два жилых дома площадью 1,3 тыс. и 306 кв. метров и два административно-бытовых корпуса площадью 16,6 тыс. и 297 кв. метров.

Мэрия Краснодара подала апелляцию на это решение. Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского крайсуда рассмотрела ее 9 февраля и постановила отменить ранее вынесенное решение Ленинского районного суда Краснодара.

«Апелляционная жалоба удовлетворена, в исковых требованиях Луизе Ахеджах отказано. Решение вступило в законную силу», — говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Представитель Луизы Ахеджак сообщил журналистке «Кубань 24» в зале суда, что он пока не знает, планирует ли его клиентка подавать кассационную жалобу на это судебное решение.

Читайте также: мэрия Краснодара выплатила владельцам «замка» на Затоне 130 млн рублей за перевод в муниципальную собственность. Речь идет о недостроенном здании в парке 30-летия Победы. Общая площадь помещений в здании составляет 9 тыс. кв. метров. Там планировали создать детский центр дополнительного образования.