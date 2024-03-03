Землю под «усадьбой Ахеджака» на Затоне в Краснодаре могут передать РПЦ

Об этом говорится в постановлении, опубликованном 1 марта на сайте администрации Краснодара.

Согласно документу, Екатеринодарская и Кубанская епархия Русской Православной Церкви обратилась в городскую комиссию по землепользованию с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования участка земли площадью свыше 16,6 тыс. кв. метров на улице Береговой, 150 для осуществления религиозных обрядов.

Согласно генплану Краснодара, этот земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, где разрешен вид использования «осуществление религиозных обрядов».

В связи с возможной передачей РПЦ участка на Затоне, где ранее находилась «усадьба Ахеджака», на 13 марта назначили проведение общественных обсуждений.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на земельном участке на Береговой, 150 в районе Затона, который ранее принадлежал вице-губернатору Краснодарского края Мурату Ахеджаку, находятся два жилых дома площадью 1,3 тыс. и 306 кв. м и два административно-бытовых корпуса площадью 16,6 тыс. и 297 кв. м.

Власти Краснодара изъяли участок у семьи Ахеджак через суд без каких-либо выплат, ссылаясь на законные основания. Ранее Луиза Ахеджак требовала от мэрии возместить более 300 млн рублей за недвижимость на Затоне.