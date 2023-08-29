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Суд в Краснодаре снова отказал Луизе Ахеджак в компенсации в 304 млн рублей за передачу усадьбы на Затоне

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sud-krasnodara-snova-otkazal-luize-ahedzhak-v-kompensatsii-v-304-mln-rublej-za-peredachu-usadby-na-zatone?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Суд в Краснодаре снова отказал Луизе Ахеджак в компенсации в 304 млн рублей за передачу усадьбы на Затоне
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского крайсуда повторно рассмотрела апелляцию на решение Ленинского районного суда Краснодара, который удовлетворил требования Луизы Ахеджак к мэрии Краснодара.

Согласно прошлогоднему решению суда, власти Краснодара должны были выплатить родственнице бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака 304 млн рублей за передачу в муниципальную собственность большого участка с несколькими зданиями на территории парка им. 30-летия Победы.

Однако мэрия Краснодара отказалась платить такую компенсацию, ссылаясь на законные основания. Администрация города подала апелляцию на решение Ленинского райсуда, а Краснодарский краевой суд ее удовлетворил.

Тогда Луиза Ахеджак обратилась в Четвертый кассационный суд, который отменил решение Краснодарского крайсуда и направил его на новое рассмотрение.

«Повторно рассмотрев апелляционную жалобу, судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда ее удовлетворила. В исковых требованиях Луизе Ахеджах отказано», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на земельном участке в районе Затона, который ранее принадлежал вице-губернатору Краснодарского края Мурату Ахеджаку, находятся два жилых дома площадью 1,3 тыс. и 306 кв. м и два административно-бытовых корпуса площадью 16,6 тыс. и 297 кв. м.

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