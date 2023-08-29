Суд в Краснодаре снова отказал Луизе Ахеджак в компенсации в 304 млн рублей за передачу усадьбы на Затоне

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского крайсуда повторно рассмотрела апелляцию на решение Ленинского районного суда Краснодара, который удовлетворил требования Луизы Ахеджак к мэрии Краснодара.

Согласно прошлогоднему решению суда, власти Краснодара должны были выплатить родственнице бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака 304 млн рублей за передачу в муниципальную собственность большого участка с несколькими зданиями на территории парка им. 30-летия Победы.

Однако мэрия Краснодара отказалась платить такую компенсацию, ссылаясь на законные основания. Администрация города подала апелляцию на решение Ленинского райсуда, а Краснодарский краевой суд ее удовлетворил.

Тогда Луиза Ахеджак обратилась в Четвертый кассационный суд, который отменил решение Краснодарского крайсуда и направил его на новое рассмотрение.

«Повторно рассмотрев апелляционную жалобу, судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда ее удовлетворила. В исковых требованиях Луизе Ахеджах отказано», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на земельном участке в районе Затона, который ранее принадлежал вице-губернатору Краснодарского края Мурату Ахеджаку, находятся два жилых дома площадью 1,3 тыс. и 306 кв. м и два административно-бытовых корпуса площадью 16,6 тыс. и 297 кв. м.