Кубань — 2002 год: снегопады и потопы, диво супермаркетов, криминал против глав

С первых дней 2002 года тема погоды стала одной из самых актуальных. Чрезвычайную ситуацию вызвали побившие все рекорды снегопады и последовавший за ними паводок.

Уровень воды в Кубани достиг 2,5 метра, что выше критической отметки на 0,6 метра. Вода, вышедшая из Кубани, прорвала в восьми местах дамбу на реке Протоке.

Паводок затопил 800 дворов в Темрюкском районе. Специально созданными мобильными группами на БМП и «Уралах» были эвакуированы 1569 человек. Затоплены также хутора Закубанский Темрюкского района и Прикубанский Анапского района. Подтоплены 20 частных домов в хуторе Деревянковка Славянского района.

От большой воды пострадали Горячий Ключ и станица Саратовская, в которой было затоплено 320 домовладений.