В цикле «Новейшая история Кубани» рассказываем о ключевых событиях Краснодарского края каждого года нового тысячелетия. Так менялась наша Кубань. События 2002 года.
Кубань — 2002 год: снегопады и потопы, диво супермаркетов, криминал против глав
Вспоминаем, что было вчера, чтобы понять сегодня. Год 2002.
Вместе против беды
С первых дней 2002 года тема погоды стала одной из самых актуальных. Чрезвычайную ситуацию вызвали побившие все рекорды снегопады и последовавший за ними паводок.
Уровень воды в Кубани достиг 2,5 метра, что выше критической отметки на 0,6 метра. Вода, вышедшая из Кубани, прорвала в восьми местах дамбу на реке Протоке.
Паводок затопил 800 дворов в Темрюкском районе. Специально созданными мобильными группами на БМП и «Уралах» были эвакуированы 1569 человек. Затоплены также хутора Закубанский Темрюкского района и Прикубанский Анапского района. Подтоплены 20 частных домов в хуторе Деревянковка Славянского района.
От большой воды пострадали Горячий Ключ и станица Саратовская, в которой было затоплено 320 домовладений.
Срочно была создана Краевая чрезвычайная комиссия по ликвидации последствий стихии. Министр МЧС Сергей Шойгу с представителями пяти федеральных министерств прилетел на место ЧП, осмотрел пострадавшие территории и принял участие в совещании краевого штаба в Анапе.
С паводком боролись более 300 бойцов МЧС, 70 единиц спецтехники и вертолет Ми-8. К ликвидации ледовых заторов в устье Кубани привлекли военных — по торосам работали миномётчики.
В Краснодаре в импровизированные пункты приёма гуманитарки горожане и бизнес понесли вещи и еду для жителей пострадавших от паводка районов. В Краснодарском концертном зале ТО «Премьера» состоялся благотворительный марафон «Вместе против беды».
Три белых зерна
В начале января специалисты Всероссийского научно-исследовательского института риса (пос. Белозёрный) объявили о новых достижениях. Ими были выведены три новых сорта крупяной культуры — «Аметист», «Виолетта» и «Янтарь».
Это стало символичным возвращением селекционеров Кубани в рисоводство после почти десятилетнего периода неустроенности. Отрасль прошла через сложные годы и ей по-прежнему было, что предложить производству. 18 января ВНИИ риса получил высокую оценку руководства страны и благодарственное письмо президента России Владимира Путина — за высокие сельскохозяйственные достижения.
Навстречу рекордам
Впервые в истории кубанского спорта сразу две наши землячки были приглашены в олимпийскую сборную страны по бобслею — краснодарка Кристина Бадер и сочинка Виктория Токовая. Об этом в конце января сообщил представитель Олимпийского комитета России.
Новый шаг в медицине
26 января приказом Министерства здравоохранения РФ Краевая клиническая больница им. Очаповского получила разрешение на трансплантацию человеческих органов — сердца, печени, лёгких, поджелудочной железы и т. д. До этого кубанской клинике было разрешено осуществлять только пересадку почек.
Для получения разрешения на операции по трансплантации органов клинике под руководством профессора Владимира Порханова пришлось пройти жесткий отбор, доказав и высочайший профессионализм врачей, и наличие необходимого оборудования (приобретённого за счет краевого бюджета). Это было очень непросто, но Минздрав подтвердил уровень краснодарской больницы и кубанским пациентам стали доступны операции, прежде проводившиеся лишь в Москве.
Последняя попытка
В начале апреля после двухлетнего перерыва вновь заработало давно находившееся на грани банкротства ЗАО «Югтекс» (бывший Хлопчато-бумажный комбинат). Это была последняя попытка реанимировать некогда прибыльное бюджетообразующее производство.
Попытка не удалась. ХБК, как и большинству краснодарских гигантов индустрии советской поры, предстояло уступить место торгово-развлекательным комплексам, фитнес-клубам и супермаркетам.
Танцы минус
В мае 2002 года балетная труппа Краевого творческого объединения «Премьера» отправилась на очередные гастроли в США. Событие для коллектива, снискавшего мировое признание, достаточно заурядное, если бы не скандал, случившийся в Лас-Вегасе.
Девять артистов балета не вернулись на родину, прервав выступление посередине гастрольного тура и оставшись работать в американском театре «Колорадо-балет».
Позже некоторые беглые артисты одумались и стали проситься обратно, но руководитель ТО «Премьера» был непреклонен и уволил прогульщиков за невыход на работу.
Удары стихии
В двадцатых числах июня последствия зимних снегопадов вновь дали о себе знать. Активное таяние снега в предгорных районах и обильные дожди вызвали паводок на реках всего Южного федерального округа. Столь масштабного бедствия не было последние 100 лет.
Из берегов вышли реки Кубань, Лаба и Белая. Подтоплению подверглись Отрадненский, Мостовский, Апшеронский, Успенский, Новокубанский, Гулькевичский и Северский районы края, города Армавир и Лабинск.
Всего в крае в зоне подтопления оказались 59 населенных пунктов, более 2 тыс. домовладений, размыто 349 км дорог, полностью разрушено 46 мостов, повалены тысячи опор ЛЭП, под водой оказалось более 20 тыс. га пашни.
Общая площадь затопления составила 346 кв. км. Из зоны бедствия эвакуировано 54 тыс. 804 человека.
Из краевого бюджета были выделены средства для ликвидации последствий катастрофы, ущерб от которой составил более 3 млрд рублей.
Был открыт специальный счет для помощи пострадавшим районам.
Только в ходе одного благотворительного телемарафона «Беда в нашем доме», прошедшего 25 июня в эфире НТК (ныне – «Кубань 24), было собрано 14,5 млн рублей.
В спасательных и восстановительных работах приняли участие более 4 тыс. человек.
Только к 6 июля паводковая ситуация в крае стабилизировалась. По мнению президента Владимира Путина, высказанного в ходе совещания по поводу чрезвычайного положения в Краснодарском крае, причина трагедии была не только в природных факторах. Катастрофе способствовали сброс воды в Кубань из Усть-Джегутинского гидроузла, несогласованные действия нескольких федеральных «хозяев» реки — Министерства природных ресурсов, Министерства сельского хозяйства и Министерства транспорта, а также отсутствие в надлежащих местах водомерных постов и постов Гидрометцентра. За последние 10 лет перед ЧС их количество в ЮФО значительно сократилось и требовало восстановления.
Край не успел толком оправиться от удара стихии, как на него обрушился новый природный катаклизм. В августе на Черноморском побережье прошли ливневые дожди, сопровождавшиеся ураганами и наводнениями.
Новороссийск ушел под воду на две трети и был полностью отрезан от внешнего мира. Стихийное бедствие постигло Анапу, Крымск, близлежащие населенные пункты, максимального уровня катастрофа достигла в посёлках Нижнебаканский, Абрау-Дюрсо, Широкая Балка.
Горные реки размыли мосты, автострады, домовладения, не обошлось и без человеческих жертв.
В память о погибших 10 августа был объявлен день траура без прекращения работ по ликвидации стихийного бедствия.
Дрянной «Голливуд» в Краснодаре
1 марта в Краснодаре во время перевозки в автозаке, семеро преступников разоружили охрану и, ранив одного из милиционеров, совершили побег.
Первого беглеца правоохранители поймали почти сразу, троим удалось добежать до Адыгеи, где они были арестованы после перестрелки. Еще одного преступника задержали спустя несколько дней в Ставрополе. Там он успел совершить два грабежа с убийством. Двух оставшихся беглецов задержали на девятый день побега. Одного в Краснодаре, другого в Армавире.
Погром на кладбище — преступление и наказание
В ночь с 16 на 17 апреля, со вторника на среду, на городском кладбище Краснодара 30 человек с черными повязками на головах разрушили более 40 могил. Вандалы выбирали захоронения по национальному признаку — в основном с армянскими фамилиями. Правоохранительные органы установили личности и арестовали зачинщиков и активных участников погрома. Все они причисляли себя к так называемым «скинхедам».
Суд приговорил преступников к разным срокам заключения, а губернатор Краснодарского края Ткачёв обратился к жителям Краснодара, призвав «беречь мир в нашем общем доме».
Криминал атакует
29 октября 2002 года, в полдень, депутат ЗСК Зоя Багрова получила сотрясение мозга, подвергшись нападению неизвестного в подъезде своего дома в Новороссийске.
А в декабре того же года неизвестные злоумышленники напали на начальника земельного комитета при администрации города Ейска Елену Осину — снова в подъезде дома. Преступники произвели два выстрела из переделанного газового пистолета и скрылись. Пострадавшая была доставлена в больницу с ранением уха.
Если в Ейске и Новороссийске решение административно-правовых вопросов криминальным способом обошлось без жертв, то в других районах всё оказалось гораздо трагичнее.
В 2002 году в станице Кущёвской во дворе районной администрации был застрелен недавно избранный глава района Борис Москвич.
А в Сочи возле собственного дома был избит битами и металлическими прутьями 31-летний депутат городского собрания Владимир Ефрюшкин. От полученных ранений он скончался в больнице.
Преступления удалось раскрыть спустя много лет. Оба они имели экономическую подоплёку. Еврюшкина убили, чтобы не мешал московскому металлургическому холдингу приватизировать пансионат, которым он руководил. Исполнителей и заказчиков убийства нашли через четыре года.
Убийство Бориса Москвича расследовалось еще дольше. Убийцу нашли в 2010 году, но мотив преступления вскрылся только к 2020 году.
Как выяснилось, главу Кущёвского района застрелили, потому что он требовал финансовой проверки нарушений в местной фирме, которую хотела прибрать к рукам банда Цапков, тогда ещё не получившая всероссийской «славы». Об этом лишь в 2020 году рассказал следователям отбывающий пожизненное «цапок» Владимир Алексеев (он же — Вова Беспредел).
Маркет? Супер!
10 апреля в Краснодаре на пересечении улиц Северной и Костылева открылся первый отвечающий мировым стандартам крупный супермаркет «Пять Звёзд». Торговая площадь магазина составила 800 кв. метров.
Событие по нынешним меркам заурядное, на тот момент — знаковое. Первый магазин такого масштаба стал предшественником супер- и гипермаркетов, о которых жители Кубани тогда ещё даже не имели представления. Их в крае просто не было. Можете это представить себе сегодня?
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