Кубань — 2001 год: митрополит, экспорт оружия, газа и нефти, испытание снегом

На излёте 2000 года Священный Синод принял постановление о переименовании Краснодарской и Новороссийской епархии в Екатеринодарскую, передаче под её попечение всех приходов Краснодарского края и 5 православных приходов Армении.

В феврале 2001 года, накануне Великого поста, возглавлявший епархию владыка Исидор был возведен в сан митрополита. За 15 лет его служения число действующих православных приходов в Краснодарском крае выросло с 53 до 316.