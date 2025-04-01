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Кубань — 2001 год: митрополит, экспорт оружия, газа и нефти, испытание снегом

Вспоминаем, что было вчера, чтобы понять сегодня. Год 2001.

Содержание

1. Кубань православная
2. Когда курорты были небольшими
3. Мировые судьи возвращаются
4. Здравствуй, оружие
5. «Голубой поток» и нефтепровод века
6. Море — наше, проблемы — ваши
7. Испытание погодой

В цикле «Новейшая история Кубани» рассказываем о ключевых событиях Краснодарского края каждого года нового тысячелетия. Так менялась наша Кубань. События 2001 года.

Кубань православная

На излёте 2000 года Священный Синод принял постановление о переименовании Краснодарской и Новороссийской епархии в Екатеринодарскую, передаче под её попечение всех приходов Краснодарского края и 5 православных приходов Армении.

В феврале 2001 года, накануне Великого поста, возглавлявший епархию владыка Исидор был возведен в сан митрополита. За 15 лет его служения число действующих православных приходов в Краснодарском крае выросло с 53 до 316.

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Митрополит Исидор. Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Когда курорты были небольшими

В феврале губернатор Краснодарского края Александр Ткачёв в Москве на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждал возможности экономического развития Азово-Черноморского побережья России. Губернатор обращал внимание на необходимость инвестиций в отрасль и на пустующие вне сезона здравницы региона.

Президент пообещал региону помощь федеральных властей в развитии курортной сферы, чтобы город Сочи стал «летней столицей» России. О круглогодичных курортах Кубани тогда можно было только мечтать.

Мировые судьи возвращаются

В 2001 году на Кубани появились мировые судьи — явление не новое, но незнакомое постсоветской юстиции.

О необходимости института мировых судей в России говорили уже не первый год. Рост правовой сознательности граждан после перестройки привел к тому, что федеральные суды стонали под завалом гражданских исков. Мировые судьи были призваны их разгрузить и ускорить процесс решения относительно несложных споров.

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Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В январе было сформировано 226 участков, но к апрелю на посты мировых судей назначили только 190 человек. К работе же приступило и того меньше — всё только формировалось и нарабатывалось с нуля. Тем не менее даже в таком виде работа мировых судей получила высокую оценку общества. Нагрузка на федеральные суды начала снижаться, а споры между гражданами стали решаться быстрее.

Здравствуй, оружие

В мае 2001 года федеральное унитарное предприятие «Рособоронэкспорт» переориентировало грузопотоки с украинских на российские порты.

Отправка за рубеж военной техники теперь стала осуществляться с принадлежащих государству причалов Новороссийска.

«Голубой поток» и нефтепровод века

В июле состоялось открытие центрального пункта управления газопровода «Голубой поток». Две компрессорные станции — расположенная в Северском районе края «Краснодарская» и самая мощная в стране «Береговая» в районе Геленджика, стали обслуживать нитку, тянущуюся через территорию Кубани и далее по дну Чёрного моря в Турцию.

В ноябре на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума состоялось открытие нового маршрута экспорта нефти из западного Казахстана Тенгиз — Новороссийск, протяжённостью 1510 км и мощностью 28,2 млн тонн в год.

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Компрессорная станция «Береговая». Фото Wikimedia Commons/Rdfr

Море — наше, проблемы — ваши

27 сентября в Азовском море в 33 километрах от Ейска столкнулись сухогруз и танкер, перевозивший около 4,3 тыс. тонн нефти. Часть (по разным оценкам от 27 до 100 тонн) вылилась в воды Таганрогского залива.

Экологическая катастрофа грозила гибелью планктона, рыбы и срывом предстоящей путины. Российская сторона запросила помощи у украинских коллег, неоднократно предъявлявших права на эту акваторию. Нужно было срочно обеспечить доставку к месту аварии 100-тонного плавучего крана, способного поддержать тонущее судно.

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28 сентября. Танкер «Волгонефть-100» (на снимке на первом плане) подошёл на помощь терпящему бедствие в Таганрогском заливе танкеру «Волгонефть-138». Фото Валерия Матыцина/ИТАР-ТАСС

Украинские власти в ответ на просьбу о помощи потребовали предварительной оплаты, аргументы необходимости принятия экстренных мер игнорировали. С ЧП Россия справилась самостоятельно.

Испытание погодой

18 декабря в 4:00 из-за снегопада остались без электричества Туапсе и Сочи. Налипший снег оборвал провода, стихия повредила линии электропередачи.

Во второй половине дня ситуация осложнилась из-за отключения единственной питающей линии Тверская — Туапсе — Тяговая. Похожая ситуация сложилась в Новороссийске — гололёд, порывы ветра до 20 м/с, сугробы высотой до 70 см.

К устранению последствий были подключены все силы МЧС. Прогноз синоптиков обещал усиление снегопада.

A high-voltage line being restored after a heavy snow storm on the Black Sea shore.
Ремонтные работы на магистральной линии электропередачи ВЛ-500. 24 декабря 2001 г., Сочи. Фото Виктора Клюшкина/ИТАР-ТАСС

Необычайно большое количество снега, выпавшего на Кубани, сильно ударило по энергетике и транспорту.

  • В Сочи начались проблемы с доставкой продуктов питания и водоснабжения.
  • В Туапсинском районе была прекращена подача электроэнергии.
  • В Горячем Ключе обесточены 5 населенных пунктов.
  • На трассе «Дон» скопилась многокилометровая автомобильная пробка.
  • В нескольких районах края остановилось движение поездов.
  • На Туапсинском и Новороссийском направлениях застряло более 6 тыс. грузовых вагонов и 20 пассажирских поездов, прекратилось движение электричек.

Руководство края объявило режим ЧС. На расчистке железнодорожных путей были задействованы тысячи дорожных рабочих, солдаты воинских частей и курсанты военных училищ.

Движение поездов перевели на тепловую тягу — в район Сочи и Туапсе были отправлены 13 тепловозов. Для проводки большегрузов через перевалы ГИБДД формировали колонны, сопровождаемые несколькими БМП.

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Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Краснодарский аэропорт со снегопадом справился — рейсы задерживались для расчистки взлётных полос от льда и снега, но ни один не был отменён.

Ближе к концу месяца наступила предновогодняя оттепель. Край постепенно ликвидировал последствия разбушевавшейся стихии.

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Автор: Константин Бибиков

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