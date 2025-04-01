В цикле «Новейшая история Кубани» рассказываем о ключевых событиях Краснодарского края каждого года нового тысячелетия. Так менялась наша Кубань. События 2001 года.
Кубань — 2001 год: митрополит, экспорт оружия, газа и нефти, испытание снегом
Вспоминаем, что было вчера, чтобы понять сегодня. Год 2001.
Кубань православная
На излёте 2000 года Священный Синод принял постановление о переименовании Краснодарской и Новороссийской епархии в Екатеринодарскую, передаче под её попечение всех приходов Краснодарского края и 5 православных приходов Армении.
В феврале 2001 года, накануне Великого поста, возглавлявший епархию владыка Исидор был возведен в сан митрополита. За 15 лет его служения число действующих православных приходов в Краснодарском крае выросло с 53 до 316.
Когда курорты были небольшими
В феврале губернатор Краснодарского края Александр Ткачёв в Москве на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждал возможности экономического развития Азово-Черноморского побережья России. Губернатор обращал внимание на необходимость инвестиций в отрасль и на пустующие вне сезона здравницы региона.
Президент пообещал региону помощь федеральных властей в развитии курортной сферы, чтобы город Сочи стал «летней столицей» России. О круглогодичных курортах Кубани тогда можно было только мечтать.
Мировые судьи возвращаются
В 2001 году на Кубани появились мировые судьи — явление не новое, но незнакомое постсоветской юстиции.
О необходимости института мировых судей в России говорили уже не первый год. Рост правовой сознательности граждан после перестройки привел к тому, что федеральные суды стонали под завалом гражданских исков. Мировые судьи были призваны их разгрузить и ускорить процесс решения относительно несложных споров.
В январе было сформировано 226 участков, но к апрелю на посты мировых судей назначили только 190 человек. К работе же приступило и того меньше — всё только формировалось и нарабатывалось с нуля. Тем не менее даже в таком виде работа мировых судей получила высокую оценку общества. Нагрузка на федеральные суды начала снижаться, а споры между гражданами стали решаться быстрее.
Здравствуй, оружие
В мае 2001 года федеральное унитарное предприятие «Рособоронэкспорт» переориентировало грузопотоки с украинских на российские порты.
Отправка за рубеж военной техники теперь стала осуществляться с принадлежащих государству причалов Новороссийска.
«Голубой поток» и нефтепровод века
В июле состоялось открытие центрального пункта управления газопровода «Голубой поток». Две компрессорные станции — расположенная в Северском районе края «Краснодарская» и самая мощная в стране «Береговая» в районе Геленджика, стали обслуживать нитку, тянущуюся через территорию Кубани и далее по дну Чёрного моря в Турцию.
В ноябре на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума состоялось открытие нового маршрута экспорта нефти из западного Казахстана Тенгиз — Новороссийск, протяжённостью 1510 км и мощностью 28,2 млн тонн в год.
Море — наше, проблемы — ваши
27 сентября в Азовском море в 33 километрах от Ейска столкнулись сухогруз и танкер, перевозивший около 4,3 тыс. тонн нефти. Часть (по разным оценкам от 27 до 100 тонн) вылилась в воды Таганрогского залива.
Экологическая катастрофа грозила гибелью планктона, рыбы и срывом предстоящей путины. Российская сторона запросила помощи у украинских коллег, неоднократно предъявлявших права на эту акваторию. Нужно было срочно обеспечить доставку к месту аварии 100-тонного плавучего крана, способного поддержать тонущее судно.
Украинские власти в ответ на просьбу о помощи потребовали предварительной оплаты, аргументы необходимости принятия экстренных мер игнорировали. С ЧП Россия справилась самостоятельно.
Испытание погодой
18 декабря в 4:00 из-за снегопада остались без электричества Туапсе и Сочи. Налипший снег оборвал провода, стихия повредила линии электропередачи.
Во второй половине дня ситуация осложнилась из-за отключения единственной питающей линии Тверская — Туапсе — Тяговая. Похожая ситуация сложилась в Новороссийске — гололёд, порывы ветра до 20 м/с, сугробы высотой до 70 см.
К устранению последствий были подключены все силы МЧС. Прогноз синоптиков обещал усиление снегопада.
Необычайно большое количество снега, выпавшего на Кубани, сильно ударило по энергетике и транспорту.
- В Сочи начались проблемы с доставкой продуктов питания и водоснабжения.
- В Туапсинском районе была прекращена подача электроэнергии.
- В Горячем Ключе обесточены 5 населенных пунктов.
- На трассе «Дон» скопилась многокилометровая автомобильная пробка.
- В нескольких районах края остановилось движение поездов.
- На Туапсинском и Новороссийском направлениях застряло более 6 тыс. грузовых вагонов и 20 пассажирских поездов, прекратилось движение электричек.
Руководство края объявило режим ЧС. На расчистке железнодорожных путей были задействованы тысячи дорожных рабочих, солдаты воинских частей и курсанты военных училищ.
Движение поездов перевели на тепловую тягу — в район Сочи и Туапсе были отправлены 13 тепловозов. Для проводки большегрузов через перевалы ГИБДД формировали колонны, сопровождаемые несколькими БМП.
Краснодарский аэропорт со снегопадом справился — рейсы задерживались для расчистки взлётных полос от льда и снега, но ни один не был отменён.
Ближе к концу месяца наступила предновогодняя оттепель. Край постепенно ликвидировал последствия разбушевавшейся стихии.
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