Простой рецепт домашних сырных палочек
Рецепт сырных палочек настолько прост, что приготовить эту закуску в домашних условиях не представляет труда даже для ребенка. Если, разумеется, он обладает начальными навыками в области кулинарии.
Мы сегодня попробуем сделать сырные палочки двумя способами. Оба они считаются классическими и оба предусматривают простор для фантазии и импровизации.
Для приготовления сырных палочек нам понадобится:
- Сыр твердый — 250-300 г
- Яйцо куриное — 2 шт.
- Мука пшеничная — 80 гр.;
- Сухари для панировки — 120 гр.;
- Специи — перец, сушенный чеснок, копченная паприка, смесь прованских трав — те, которые мы любим или которые оказались под рукой
- Масло растительное — 150 гр.
Пропорции даны в базовой разграммовке. Объем ингредиентов может меняться в зависимости от наших личных предпочтений.
Сырный палочки классические № 1
Этот вариант рецепта идеален, если сыр у нас в виде квадратного куска. Режем сыр, превращая его в брусочки, одинаковые по размеру. Длиной примерно 10-12 сантиметров и толщиной 1х1 см. Можно чуть толще, а вот тоньше — точно не нужно.
Берем три емкости. В одну насыпаем муку, в другую панировочные сухарики, смешанные со специями, а в третьей взбиваем яйца. Вилкой. До однородного состояния.
Последовательно тщательно обваливаем сырные брусочки в муке, в яичной смеси, опять в муке и потом в сухариках.
В это время у нас на сковороде разогрелось растительное масло.
Обжариваем сырные палочки по 1-1, 5 минуты с каждой стороны или, налив масло с избытком — жарим во фритюре. Наша задача — добиться румяной хрустящей корочки.
Удаляем излишки масла, обсушив готовые сырные палочки на бумажном полотенце.
Готово! Употребляем пока тепленькие.
Сырный палочки классические № 2
Натираем сыр на мелкой терке, добавляем муку и яйцо (на 250-300 г сыра достаточно одного). Перемешиваем, формируем брусочки или цилиндрики, обваливаем в панировочных сухарях, перемешанных со специями и отправляем на сковороду.
Дальше действуем, как и в первом варианте: обжариваем со всех сторон или погружаем во фритюр, удаляем бумажным кухонным полотенцем лишний жир, подаем к столу.
Несекретные секреты:
Вместо сухарей можно взять корейскую панировку темпура или сделать оригинальную присыпку из рисовых, пшеничных или мультизлаковых хлопьев.
Читать также: