Простой рецепт домашних сырных палочек

Рецепт сырных палочек настолько прост, что приготовить эту закуску в домашних условиях не представляет труда даже для ребенка. Если, разумеется, он обладает начальными навыками в области кулинарии.

Мы сегодня попробуем сделать сырные палочки двумя способами. Оба они считаются классическими и оба предусматривают простор для фантазии и импровизации.

Для приготовления сырных палочек нам понадобится:

Сыр твердый — 250-300 г

Яйцо куриное — 2 шт.

Мука пшеничная — 80 гр.;

Сухари для панировки — 120 гр.;

Специи — перец, сушенный чеснок, копченная паприка, смесь прованских трав — те, которые мы любим или которые оказались под рукой

Масло растительное — 150 гр.

Пропорции даны в базовой разграммовке. Объем ингредиентов может меняться в зависимости от наших личных предпочтений.

Сырный палочки классические № 1

Этот вариант рецепта идеален, если сыр у нас в виде квадратного куска. Режем сыр, превращая его в брусочки, одинаковые по размеру. Длиной примерно 10-12 сантиметров и толщиной 1х1 см. Можно чуть толще, а вот тоньше — точно не нужно.

Берем три емкости. В одну насыпаем муку, в другую панировочные сухарики, смешанные со специями, а в третьей взбиваем яйца. Вилкой. До однородного состояния.

Последовательно тщательно обваливаем сырные брусочки в муке, в яичной смеси, опять в муке и потом в сухариках.

В это время у нас на сковороде разогрелось растительное масло.

Обжариваем сырные палочки по 1-1, 5 минуты с каждой стороны или, налив масло с избытком — жарим во фритюре. Наша задача — добиться румяной хрустящей корочки.

Удаляем излишки масла, обсушив готовые сырные палочки на бумажном полотенце.

Готово! Употребляем пока тепленькие.

Сырный палочки классические № 2

Натираем сыр на мелкой терке, добавляем муку и яйцо (на 250-300 г сыра достаточно одного). Перемешиваем, формируем брусочки или цилиндрики, обваливаем в панировочных сухарях, перемешанных со специями и отправляем на сковороду.

Дальше действуем, как и в первом варианте: обжариваем со всех сторон или погружаем во фритюр, удаляем бумажным кухонным полотенцем лишний жир, подаем к столу.

Несекретные секреты:

Вместо сухарей можно взять корейскую панировку темпура или сделать оригинальную присыпку из рисовых, пшеничных или мультизлаковых хлопьев.

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