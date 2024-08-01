Крышу восстановили после пожара в многоэтажке на улице Объездной в Анапе

Анапская межрайонная прокуратура продолжает контролировать работу по восстановлению прав жителей многоквартирного дома на улице Объездной, 9 в Анапе, где в феврале произошел крупный пожар.

Сотрудники прокуратуры вместе с чиновниками мэрии выехали на место и провели обследование многоэтажки.

«Сегодня в доме уже завершены кровельные работы, восстановлено электро- и водоснабжение, канализация. По просьбе жителей идет демонтаж лифтовой шахты. Жильцы продолжают уборку в своих квартирах, проводят ремонты», — говорится в сообщении пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В управляющей компании пообещали не допускать снижения темпа ремонтных работ, вывоза крупногабаритного и строительного мусора. Ход восстановления многоэтажки находится под контролем прокуратуры.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар произошел вечером 13 февраля в 11-этажном доме на улице Объездной. Сообщение о возгорании поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона в 17:44. Пожарные прибыли на место и установили, что загорелось мансардное помещение. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м.

Частично обрушилась кровля первого подъезда, повреждено 32 квартиры. Из загоревшейся многоэтажки в Анапе эвакуировали 440 человек, из них 112 — дети. Один человек пострадал. Люди остались без жилья.

СК возбудил уголовное дело. По данным мэрии Анапы, многоэтажка строилась без проектной и разрешительной документации. Ранее в июле в многоэтажке восстановили подачу электро- и водоснабжения.