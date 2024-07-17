Свет и водоснабжение восстановили после пожара в многоэтажке в Анапе

Неисправное оборудование в горевшем многоэтажном доме на улице Объездной заменили на новое.

Ход работ оценили замглавы города Максим Мысаков и заместитель анапского межрайонного прокурора Владимир Колесников. Они встретились с представителем управляющей компании, обсудили вопросы, волнующие жильцов.

Рабочие уже провели пробную подачу напряжения, установили новые распределительные щиты и проложили питающий кабель.

До конца недели во всех квартирах появится электричество. Решен и вопрос с водоснабжением. В течение нескольких дней завершится поквартирное подключение.

Собственники продолжают уборку в своих квартирах, выносят крупногабаритный мусор. После этого управляющая компания сможет начать ремонт в подъездах и подвалах. Мысаков и Колесников поручили начальству управляющей компании ускорить темп работ и быть на постоянной связи с жильцами, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар произошел вечером 13 февраля в 11-этажном доме на улице Объездной. Сообщение о возгорании поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона в 17:44. Пожарные прибыли на место и установили, что загорелось мансардное помещение. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м.

Частично обрушилась кровля первого подъезда, повреждено 32 квартиры. Из загоревшейся многоэтажки в Анапе эвакуировали 440 человек, из них 112 — дети. Один человек пострадал. Люди остались без жилья.

СК возбудил уголовное дело. По данным мэрии Анапы, многоэтажка строилась без проектной и разрешительной документации.