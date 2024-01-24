Крупный пожар произошел в районе нефтезавода в Туапсе

После полуночи 25 января стало известно о пожаре в районе нефтезавода на улице Сочинской в Туапсе.

Видео с кадрами попало в социальные сети. Пламя видно из разных районов города.

По сообщениям очевидцев, огню предшествовал звук взрыва.

По данным ЕДДС Туапсинского района, произошло возгорание на территории расположенной Туапсе нефтебазы, сейчас идет ликвидация горения.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

На месте работают оперативные и специальные службы для выяснения всех обстоятельств происшествия. Для координации взаимодействия с городскими службами на месте работает глава Туапсинского района Сергей Бойко, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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