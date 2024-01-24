Аэропорт Сочи вернулся к штатной работе после приостановки из-за пожара на НПЗ

О восстановлении работы Международного аэропорта Сочи после введенных ночью 25 января ограничений из-за пожара на Туапсинском НПЗ сообщили в Росавиации.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов ночью на работу аэропорта Сочи были наложены временные ограничения. Воздушная гавань не обслуживала рейсы на прилет и вылет с 23:13 до 02:07 по московскому времени.

Из-за ограничений в этот период на запасной аэродром в Минеральные Воды ушли четыре самолета из Москвы, Саранска, Пензы и Стамбула.

«Аэропорт Сочи работает штатно», — сообщил в 2:16 пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в Telegram-канале.

Ситуация в городе спокойная, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», крупный пожар произошел в районе нефтезавода в Туапсе на улице Сочинской. Видео с кадрами попало в социальные сети. Пламя видно из разных районов города.

Около 1:00 пожар удалось локализовать, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет. После пожара на Туапсинском НПЗ было временно закрыто воздушное пространство над Сочи.