На территории Туапсинского НПЗ загорелась вакуумная установка

Об этом сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко, прибывший на место происшествия.

Бойко добавил, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших при пожаре нет.

«Нахожусь на месте пожара. Горит вакуумная установка на территории НПЗ. По имеющейся информации, жертв и пострадавших нет. Пожар локализован. Идет тушение», — написал Сергей Бойко в Telegram.

Глава Туапсинского района призвал не выкладывать видео с места происшествия, а также доверять только официальным источникам информации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», крупный пожар произошел в районе нефтезавода в Туапсе на улице Сочинской. Видео с кадрами попало в социальные сети. Пламя видно из разных районов города.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ:

Аэропорт в Сочи после пожара на Туапсинском НПЗ работает в ограниченном режиме.