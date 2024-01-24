На территории Туапсинского НПЗ загорелась вакуумная установка
Об этом сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко, прибывший на место происшествия.
Бойко добавил, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших при пожаре нет.
«Нахожусь на месте пожара. Горит вакуумная установка на территории НПЗ. По имеющейся информации, жертв и пострадавших нет. Пожар локализован. Идет тушение», — написал Сергей Бойко в Telegram.
Глава Туапсинского района призвал не выкладывать видео с места происшествия, а также доверять только официальным источникам информации.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», крупный пожар произошел в районе нефтезавода в Туапсе на улице Сочинской. Видео с кадрами попало в социальные сети. Пламя видно из разных районов города.
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