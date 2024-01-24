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На территории Туапсинского НПЗ загорелась вакуумная установка

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-territorii-tuapsinskogo-npz-zagorelas-vakuumnaya-ustanovka?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
На территории Туапсинского НПЗ загорелась вакуумная установка
На территории Туапсинского НПЗ загорелась вакуумная установка

Об этом сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко, прибывший на место происшествия.

Бойко добавил, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших при пожаре нет.

«Нахожусь на месте пожара. Горит вакуумная установка на территории НПЗ. По имеющейся информации, жертв и пострадавших нет. Пожар локализован. Идет тушение», — написал Сергей Бойко в Telegram.

Глава Туапсинского района призвал не выкладывать видео с места происшествия, а также доверять только официальным источникам информации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», крупный пожар произошел в районе нефтезавода в Туапсе на улице Сочинской. Видео с кадрами попало в социальные сети. Пламя видно из разных районов города.

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