Аэропорт в Сочи после пожара на Туапсинском НПЗ работает в ограниченном режиме

В справочной службе воздушной гавани ночью 25 января сообщили о том, что аэропорт Сочи временно не принимает рейсы.

Минимум четыре ближайших рейса из Москвы, Саранска, Стамбула и Пензы ожидают приземления в Сочи с опозданием от 1,5 до 2 часов.

Задерживаются не менее шести рейсов на вылет из аэропорта Сочи. Общее количество задержанных рейсов не уточняется.

На 01:20 по московскому времени три рейса, следующих в Сочи, ушли на запасной аэродром в Минеральные Воды.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», крупный пожар произошел в районе нефтезавода в Туапсе на улице Сочинской. Видео с кадрами попало в социальные сети. Пламя видно из разных районов города.

Около 1:00 пожар удалось локализовать, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.