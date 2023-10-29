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Пожар произошел ночью на Афипском нефтеперерабатывающем заводе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhar-proizoshel-nochyu-na-afipskom-neftepererabatyvayushhem-zavode
Пожар произошел ночью на Афипском нефтеперерабатывающем заводе
Видео t.me/chp_krd

Как сообщили в региональном Оперативном штабе, ЕДДС Северского района информировала, что в ночь с 28 на 29 октября на Афипском НПЗ произошло локальное возгорание.

Дежурная смена работников стратегического предприятия  не дала огню распространиться и пожар был потушен за 30 минут. Причины ЧП устанавливаются.

Пострадавших во время инцидента нет, оборудование нефтеперерабатывающего завода не повреждено.

Угрозы загрязнения воздуха и окружающей территории нет, жителям поселка Афипского и Северского района в целом ничего не угрожает.

Это не первое ЧП на Афипском НПЗ в 2023 году. Ранее в ночь с 30 на 31 мая около 3:00 на территории предприятии произошел пожар, предварительной причиной которого в СК РФ назвали прилет украинского БПЛА. Загорелась одна из установок по перегонке мазута. Тогда сообщалось, что в результате происшествия никто не пострадал.

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