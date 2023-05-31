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СК РФ займется расследованием ЧП с беспилотником на Афипском НПЗ

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-rf-zajmetsya-rassledovaniem-chp-s-bespilotnikom-na-afipskom-npz
СК РФ займется расследованием ЧП с беспилотником на Афипском НПЗ
Фото «Кубань 24»

Пожар, причиной которого стал прилет БПЛА, произошел 31 мая в 3:00 на территории Афипского НПЗ в Северском районе. Загорелась одна из установок по перегонке мазута.

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Преступление будут расследовать сотрудники СК России. Также они займутся расследованием преступлений вооруженных формирований Украины в отношении мирных жителей ЛНР, ДНР и Белгородской области.

В ЛНР, в поселке Карпаты Перевальского района, ВСУ обстреляли птицефабрику. По предварительным данным, погибли четыре человека, еще 16 ранены. В Ясиноватой, в ДНР обстреляли здание детского центра «Фиксик». В центральном отделении банка был ранен один из сотрудников. При обстреле Кировского района Донецка получил пострадал мирный житель. Его госпитализировали, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», взрыв на Афипском НПЗ произошел около 3:00. К 4:20 пожар локализовали на площади 100 кв. м, а в 4:38 возгорание полностью ликвидировали. В Белгородской области в Шебекино 31 мая в 3:15 был нанесен массированный удар. Пострадали четыре человека. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об эвакуации детей из Шебекинского и Грайворонского округов.

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