Губернатор Белгородской области заявил о начале эвакуации детей из приграничных округов

По Шебекино 31 мая в 3:15 был нанесен массированный удар. Пострадали четыре человека. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об эвакуации детей из Шебекинского и Грайворонского округов.

Гладков сообщил, что двоих пострадавших в результате ночного обстрела доставили в больницу Белгорода.

«У мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжелое, у женщины осколочные ранения руки и предплечья. Сейчас врачами проводятся все необходимые обследования. Еще две женщины отказались от госпитализации, им оказана помощь на месте», — сказал губернатор.

По словам губернатора Белгородской области, снарядами «Града» выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоэтажках, четыре частных домах, в одной школе и двух административных зданиях.

Кроме того, полностью сгорел один магазин и получили повреждения 12 автомобилей.

«Сейчас сотрудники администрации начинают подворовой обход территорий. Восстановительные работы начнём уже сегодня. Объем работы очень большой. Будем стараться сделать максимально быстро», — сказал Гладков.

Было принято решение вывезти детей из Шебекинского и Грайворонского округов.

«Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж. Постараюсь сейчас съездить их проводить», — написал Гладков в Telegram.

Читайте также: на Афипском НПЗ Краснодарского края произошел пожар, предварительная причина — прилет беспилотника.