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На Афипском НПЗ Краснодарского края пожар, предварительно — прилет БПЛА

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-afipskom-npz-krasnodarskogo-kraya-pozhar-predvaritelno-prilet-bpla
На Афипском НПЗ Краснодарского края пожар, предварительно — прилет БПЛА
На Афипском НПЗ Краснодарского края пожар, предварительно — прилет БПЛА

Об этом  сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В Северском  районе 31 мая произошел пожар  на  территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина — прилет БПЛА, написал Кондратьев в своем телеграм — канале.

На месте происшествия  работают пожарные  расчеты предприятия, МЧС и экстренные  службы.

Взрыв  произошел около 03.05 утра. Его было слышно не  только в Афипском, но и в Ильском. Об этом местные жители писали в чатах.

К 4.20 утра удалось локализовать пожар на  площади 100 квадратных метров.

К 4.38 утра  пожар был  полностью  ликвидирован.

Пострадавших нет.

Вениамин Кондратьев в  социальных  сетях  поблагодарил всех  сотрудников  экстренных служб за оперативную т профессиональную работу.

Видео с места  пожара  очевидцы  выложили в социальных сетях.

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