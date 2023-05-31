На Афипском НПЗ Краснодарского края пожар, предварительно — прилет БПЛА

Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В Северском районе 31 мая произошел пожар на территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина — прилет БПЛА, написал Кондратьев в своем телеграм — канале.

На месте происшествия работают пожарные расчеты предприятия, МЧС и экстренные службы.

Взрыв произошел около 03.05 утра. Его было слышно не только в Афипском, но и в Ильском. Об этом местные жители писали в чатах.

К 4.20 утра удалось локализовать пожар на площади 100 квадратных метров.

К 4.38 утра пожар был полностью ликвидирован.

Пострадавших нет.

Вениамин Кондратьев в социальных сетях поблагодарил всех сотрудников экстренных служб за оперативную т профессиональную работу.

Видео с места пожара очевидцы выложили в социальных сетях.