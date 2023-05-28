В Краснодарском крае отражена атака беспилотников на Ильский НПЗ

Об атаке беспилотников на нефтезавод в Северском районе Краснодарского края сообщает ЕДДС Северского района.

Пострадавших нет, повреждения инфраструктуры НПЗ не произошло.

По информации ЕДДС Северского района, около 2 часов ночи 28 мая была зафиксирована попытка нескольких неустановленных беспилотных аппаратов приблизиться к территории Ильского НПЗ. Все обнаруженные дроны были нейтрализованы, возникшее при этом задымление было ликвидирована силами сотрудников нефтезавода, пишет телеграм-канал «Оперативный штаб Краснодарский край».

Напомним, что 4 мая 2023 года уже предпринималась попытка атаки Ильского НПЗ беспилотниками. Тогда на предприятии возник пожар, который был потушен в течение двух часов, расследование атаки беспилотника ведет СК России.