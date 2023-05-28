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В Краснодарском крае отражена атака беспилотников на Ильский НПЗ

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-otrazhena-ataka-bespilotnikov-na-ilskij-npz
В Краснодарском крае отражена атака беспилотников на Ильский НПЗ
В Краснодарском крае отражена атака беспилотников на Ильский НПЗ

Об атаке беспилотников на нефтезавод в Северском районе Краснодарского края сообщает ЕДДС Северского района.

Пострадавших нет, повреждения инфраструктуры НПЗ не произошло.

По информации ЕДДС Северского района, около 2 часов ночи 28 мая была зафиксирована попытка нескольких неустановленных беспилотных аппаратов приблизиться к территории Ильского НПЗ. Все обнаруженные дроны были нейтрализованы, возникшее при этом задымление было  ликвидирована силами  сотрудников нефтезавода, пишет телеграм-канал «Оперативный штаб Краснодарский край».

Напомним, что 4 мая 2023 года уже предпринималась  попытка атаки Ильского НПЗ беспилотниками. Тогда на предприятии возник пожар, который был потушен в течение двух часов, расследование атаки беспилотника ведет СК России.

 

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