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Неизвестный беспилотник упал в поле в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neizvestnyj-bespilotnik-upal-v-pole-v-krasnodarskom-krae
Неизвестный беспилотник упал в поле в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Красноармейского района

Инцидент произошел 28 мая на территории Красноармейского района.

«Сегодня упал неустановленный беспилотный летательный аппарат. Происшествие произошло на полях ООО «Кубрис». Пострадавших нет», — написал в Telegram глава Красноармейского района Юрий Васин.

На место падения беспилотника прибыли правоохранители. Проводят следственные мероприятия. Ситуация находится под контролем.

Предварительно, беспилотник упал в поле между станицами Полтавской и Старонижестеблиевской. Местные жители рассказали в соцсетях, что после падения БПЛА был слышен громкий хлопок, пишет газета «Голос Правды».

Читайте также: в Краснодарском крае 28 мая рано утром отразили атаку беспилотников на Ильский НПЗ. Все обнаруженные дроны были нейтрализованы, возникшее при этом задымление было  ликвидирована силами  сотрудников нефтезавода. Пострадавших нет, повреждения инфраструктуры НПЗ не произошло.

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