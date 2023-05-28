Неизвестный беспилотник упал в поле в Краснодарском крае

Инцидент произошел 28 мая на территории Красноармейского района.

«Сегодня упал неустановленный беспилотный летательный аппарат. Происшествие произошло на полях ООО «Кубрис». Пострадавших нет», — написал в Telegram глава Красноармейского района Юрий Васин.

На место падения беспилотника прибыли правоохранители. Проводят следственные мероприятия. Ситуация находится под контролем.

Предварительно, беспилотник упал в поле между станицами Полтавской и Старонижестеблиевской. Местные жители рассказали в соцсетях, что после падения БПЛА был слышен громкий хлопок, пишет газета «Голос Правды».

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