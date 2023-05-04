СК России займется расследованием атаки беспилотника на Ильский НПЗ в Краснодарском крае

Следователи СК России будут расследовать факты преступных действий ВСУ на территории Краснодарского края, Ростовской, Брянской, Белгородской областей и ДНР.

В поселке Ильском Северского района загорелся резервуар с топливом на нефтеперерабатывающем заводе. По предварительным данным, возгорание могло начаться после атаки неизвестного беспилотного летательного аппарата.

Также террористы обстреляли село Полевые Новоселки в Брянской области и Петровский район Донецка, где был ранены три человека и получили повреждения несколько домов. Дрон со взрывчаткой атаковал водонапорную башню недалеко е от села Вязовое Белгородской области. А в Ростовской области на Новошахтинском нефтезаводе взорвался беспилотник, который причинил незначительный ущерб оборудованию.

Следственный комитет даст правовую оценку всем указанным фактам и установит круг лиц, причастных к совершению преступлений, сообщает пресс-служба СК России в Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода произошло в ночь на 4 мая. Информация о пожаре поступила спасателям в 2:55. Площадь пожара составила 400 кв. м. На месте работали 167 человек и 37 единиц техники.

В 5:17 возгорание ликвидировали. На месте происшествия по поручению губернатора находится глава Северского района Андрей Дорошевский. По информации ТАСС, резервуар на Ильском НПЗ загорелся из-за атаки неизвестного беспилотника.