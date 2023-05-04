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Крупный пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае полностью ликвидировали

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/krupnyj-pozhar-na-ilskom-npz-v-krasnodarskom-krae-polnostyu-likvidirovali
Крупный пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае полностью ликвидировали
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода произошло в ночь на 4 мая. Информация о пожаре поступила спасателям в 2:55.

Резервуары с нефтепродуктами загорелись на площади 400 кв. метров. Пожар на НПЗ тушили 167 человек и 37 единиц техники.

Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание на Ильском НПЗ в 5:17, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«Пожар на Ильском НПЗ полностью ликвидирован. Благодарен нашим экстренным службам за оперативную работу!», — написал в Telegram губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате происшествия на Ильском НПЗ никто не пострадал. Местным жителям ничего не угрожает. На месте происшествия по поручению губернатора находится глава Северского района Андрей Дорошевский. По информации ТАСС, резервуар на Ильском НПЗ загорелся из-за атаки неизвестного беспилотника.

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