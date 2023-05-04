В Краснодарском крае загорелись резервуары с нефтепродуктами на Ильском НПЗ

Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Крупный пожар на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода произошел в ночь на 4 мая.

«Вторая неспокойная ночь для наших экстренных служб. Подтверждено возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе», — написал Кондратьев в Telegram.

Возгорание резервуаров на Ильском НПЗ тушат пожарные. Группировку сил увеличили до 167 человек и 37 единиц техники. Пожар уже локализовали на площади 400 кв. метров.

Губернатор подчеркнул, что в результате происшествия на Ильском НПЗ никто не пострадал. Местным жителям ничего не угрожает. На месте происшествия находится глава Северского района Андрей Дорошевский.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что информация о пожаре на Ильском нефтеперерабатывающем заводе поступила 4 мая в 2:55. Возгорание полностью ликвидировали в 5:17.

«Пожар на Ильском НПЗ полностью ликвидирован. Благодарен нашим экстренным службам за оперативную работу!», — сообщил губернатор Кубани в соцсетях.

По информации ТАСС, резервуар на Ильском НПЗ загорелся из-за атаки неизвестного беспилотника. Об этом рассказали в экстренных службах.

Читайте также: в ночь на 3 мая загорелся резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района. Площадь пожара достигла 1,2 тыс. кв. метров. На месте работали почти 190 человек и пять пожарных поездов. Возгорание на нефтебазе в Темрюкском районе полностью ликвидировали в 23:42.