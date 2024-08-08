Краснодарцы могут передать гуманитарную помощь жителям Курской области

В краевой столице стартовал сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области, пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ.

Жители Краснодара могут передать одежду и обувь, детские товары и питание, продукты, бутилированную воду, средства личной гигиены, постельные принадлежности, одноразовую и многоразовую посуду и предметы бытовой техники.

Пункты приема работают с 9:00 до 18:00 по адресам:

Дом молодежи на улице Сормовской, 12/11 . В выходные дни — с 10:00 до 16:00

. В выходные дни — с 10:00 до 16:00 Улица Солнечная, 2/1. Срочный сбор в течение 8 августа.

Все собранные вещи отправят в места временного размещения в Курскую область. Сбор гуманитарной помощи организовали муниципальный штаб #МЫВМЕСТЕ и благотворительный фонд «Добро и Дело», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Вениамин Кондратьев выразил соболезнования близким погибших от атак ВСУ в Курской области.

Президент Владимир Путин назвал атаку на Курскую область «масштабной провокацией киевского режима».

По данным на 7 августа, в результате активных боев в приграничной территории Курской области украинская армия потеряла 260 человек и 50 единиц бронетехники. В Краснодаре и Сочи почтили память погибших при атаке ВСУ в Курской области.