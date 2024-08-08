В Краснодаре и Сочи почтили память погибших при атаке ВСУ в Курской области

Украинские войска атаковали территорию Курской области утром 6 августа. В приграничной зоне на территории региона продолжаются ожесточенные бои.

В Сочи прошла акция в поддержку жителей Курской области. Десятки горожан и гостей города-курорта пришли к мемориальному комплексу в Завокзальном микрорайоне, чтобы почтить память погибших после обстрела со стороны ВСУ.

Люди несли цветы и свечи, из которых выложили фразу: «Курск, Сочи с тобой!»

— Сегодня мы со всей страной решили почтить память погибших… Мы скорбим вместе со всей страной.

Поддержать жителей Курской области вышли кубанцы во многих муниципалитетах региона. Так, на Главной городской площади Краснодара десятки волонтеров в память о погибших выложили из зажженных лампад надпись: «Курская область, Краснодар с вами».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Вениамин Кондратьев выразил соболезнования близким погибших от атак ВСУ в Курской области.

Президент Владимир Путин назвал атаку на Курскую область «масштабной провокацией киевского режима».

По данным на 7 августа, в результате активных боев в приграничной территории Курской области украинская армия потеряла 260 человек и 50 единиц бронетехники.