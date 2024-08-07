Кондратьев выразил соболезнования близким погибших от атак ВСУ в Курской области

Украинские террористы утром 6 августа атаковали территорию Курской области.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что киевский режим целенаправленно атакует мирные населенные пункты в приграничных регионах, а также устраивает провокации, лишенные военного смысла. В Курской области в результате атаки ВСУ есть пострадавшие и погибшие мирные жители.

«Самые искренние слова поддержки от себя и от всех кубанцев жителям Курской области, соболезнования — родным и близким пострадавших. При необходимости Краснодарский край готов оказать помощь», ― написал Кондратьев в Telegram.

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