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Кондратьев выразил соболезнования близким погибших от атак ВСУ в Курской области

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-vyrazil-soboleznovaniya-blizkim-pogibshih-ot-atak-vsu-v-kurskoj-oblasti
Кондратьев выразил соболезнования близким погибших от атак ВСУ в Курской области
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Украинские террористы утром 6 августа атаковали территорию Курской области.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что киевский режим целенаправленно атакует мирные населенные пункты в приграничных регионах, а также устраивает провокации, лишенные военного смысла. В Курской области в результате атаки ВСУ есть пострадавшие и погибшие мирные жители.

«Самые искренние слова поддержки от себя и от всех кубанцев жителям Курской области, соболезнования — родным и близким пострадавших. При необходимости Краснодарский край готов оказать помощь», ― написал Кондратьев в Telegram.

Читайте также: в Минобороны РФ подробно рассказали о боях с ВСУ в Курской области. Украинские войска атаковали территорию Курской области утром 6 августа. В приграничной зоне на территории региона уже более суток продолжаются ожесточенные бои.

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