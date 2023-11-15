«КП»: родители футболиста Лесина нашли прокол на его теле и кровь на майке

Друзья и родители спортсмена Алексея Лесина не прекращают попытки самостоятельно восстановить хронологию событий, при которых погиб футболист.

Вместе с телом Лесина передали его вещи, в которых спортсмен был в момент смерти. Среди них были белье, ботинки, шорты и футболка.

«Все это было сырым и в песке. Но что нас насторожило — на майке в районе поясницы было кровавое пятно. Оно было небольшим, размером с монету. Но это нас очень сильно смутило», — рассказал отец погибшего Сергей Лесин.

Сначала родственники думали, что судмедэксперты все тщательно проверили, поэтому не планировали осматривать тело. Передумать заставило кровавое пятно на майке.

«Мы решили посмотреть это место на спине у Алексея. И там был небольшой прокол с запекшейся кровью. Не ножевое ранение даже, а маленькая проникающая колотая рана. И, скорее всего, она была сделана, когда Алексей был жив. Нам это неофициально подтвердил эксперт, которого мы пригласили», — цитирует Сергея Лесина «КП-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», футболист Алексей Лесин приехал в Сочи на Всероссийские соревнования по мини-футболу. Его тело нашли на пляже «Чайка» в Адлерском районе утром 6 ноября.

Отец спортсмена Сергей Лесин рассказал, что причиной смерти его сына стала асфиксия. На теле погибшего не заметили признаков преступления. Однако в целях установления обстоятельств произошедшего кубанский следком возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Ранее отец утонувшего в Сочи футболиста предположил, что его сын упал в ливневку.