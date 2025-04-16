Кондратьев: работы на Тургеневском мосту Краснодара будут вести круглосуточно

В ночь с 15 на 16 апреля в Краснодаре стартовал капитальный ремонт Тургеневского моста. По словам главы региона Вениамина Кондратьева, работы там будут вести круглосуточно.

Сейчас подрядчик оборудует рабочую площадку и демонтирует инженерные конструкции. После этого строители приступят к снятию старого дорожного покрытия.

Во время проведения первого этапа работ движение транспорта по мосту в обе стороны будет ограничено.

«Капремонт Тургеневского моста — первый из объектов региональной программы комплексного развития дорожной сети Краснодара. Всего до 2035 года построим и реконструируем 27 развязок, путепроводов и дорог, в том числе в этом году приступим к строительству транспортной развязки, соединяющей улицы Тихорецкую и Володарского», — рассказал губернатор в своем Telegram-канале.

Вениамин Кондратьев добавил, что до конца 2025 года в Краснодаре также планируют отремонтировать улицы Красных Партизан, им. Сергея Есенина, путепровода на Фадеева и Западный Обход.

Мост соединяет два региона — Кубань и Адыгею, и ежедневно по нему проезжают больше 50 тыс. машин. Губернатор особо отметил, что он должен быть безопасным для водителей и пешеходов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый этап капитального ремонта Тургеневского моста начнется в ночь с 15 на 16 апреля. На время работ спуск с моста станет односторонним, что позволит значительно снизить уровень заторов. Односторонними также станут участок улицы Буденного — от Тургенева до Братьев Игнатовых, и участок улицы Братьев Игнатовых — от улицы Буденного до улицы Калинина.

Полосы Тургеневского моста будут поочередно закрывать для ремонта. Для грузового транспорта проезд по Тургеневскому мосту будет закрыт — водителей будут перенаправлять в объезд по Южному, Восточному и Западному Обходам, а также Ростовскому и Ейскому шоссе и через Яблоновский мост.

Читайте также: капитальный ремонт Тургеневского моста планируют завершить в середине 2026 года.