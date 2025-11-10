Кондратьев: морпорт Сочи сейчас не готов к приему грузопассажирских судов

Паром Seabridge, который с 6 ноября находился у берегов Сочи, вернулся в Трабзон. На борту находились 20 пассажиров в их числе и иностранные граждане. При заходе в порт жителей Турции выпустили сразу, а российским туристам пришлось остаться и снова ждать.

Паром застрял в Турции. Если своих двух граждан страна приняла спокойно еще вечером 9 ноября, то 18 российским туристам пришлось оставаться на борту из-за неработающей таможни. У многих сгоревшие билеты и отменившиеся планы из-за затянувшегося возвращения домой.

Сейчас ситуация налаживается. В компании сообщили, что российские туристы могут покинуть борт, им предоставляют еду и проживание. Проблемы пассажиров связаны с тем, что отправление парома было преждевременным.

В администрации края еще с середины октября говорили, что ни портовая, ни городская инфраструктура Сочи не позволяет принимать грузопассажирские суда. Морвокзал расположен в историческом центре города, движение дополнительного транспорта повредит курорту.

«Краснодарский край заинтересован в развитии морского сообщения и повышении туристической привлекательности. Но считаем, что организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях небезопасна и преждевременна. Паром Seabridge может перевозить до 200 легковых и грузовых машин, которые должны проходить тщательную проверку. Организовать необходимые процедуры в порту Сочи сейчас невозможно. На всех предварительных встречах вместе с профильными ведомствами и органами безопасности мы доносили нашу позицию», — отмечает губернатор Вениамин Кондратьев.

Губернатор направил обращение с соответствующей информацией руководителю Федерального агентства морского и речного транспорта. Он отметил, что в пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, что существенно повышает уязвимость системы пограничного контроля и может создать риски провоза опасных и запрещенных материалов.

Однако судовладелец отметил, что разрешения были получены. Сейчас задача компании помочь российским туристам вернуться домой — если не по воде, то по воздуху.

«Со вчерашнего дня наши турецкие коллеги занимаются графиком отправки наших сограждан обратно домой за счет компании. Что касается программы в целом, надеюсь, что разберемся в проблеме и в скором времени ее решим», — сказал гендиректор «СВС-Шиппинг» Сергей Туркменян.

Для решения этой ситуации также подключилось российское консульство в Трабзоне, чтобы граждане вернулись домой.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пассажирский паром Seabridge вышел из Трабзона вечером 5 ноября и прибыл в Сочи 6 ноября в 12:00. После этого до середины дня 7 ноября стоял на внешнем рейде порта Сочи.

Причиной задержки стали неполная разрешительная документация для входа в российские территориальные воды и закрытие порта Сочи на время учебных стрельб, которые проводились 7 ноября. После Seabridge так и не смог получить разрешение на заход в порт курорта и отправилось обратно в Турцию.

При заходе в Трабзон турецких граждан высадили, а россиян оставили на пароме. Директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян 10 ноября сообщил, что пассажиров отправят в Россию на самолетах за счет компании. Юрист Моторин дал рекомендации застрявшим на пароме Seabridge россиянам.

