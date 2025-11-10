Паром Seabridge вернулся в Турцию после отказа захода в Сочи

Паром Seabridge, который с 6 ноября находился у берегов Сочи, вернулся в Трабзон.

Причиной стал отказ в заходе в сочинский порт. Паром, совершивший первый с 2011 года рейс из Турции в Сочи, ожидал разрешения на вход в российский порт более двух суток. На борту судна находились 18 россиян и 2 турецких гражданина.

При заходе в Трабзон турецкие граждане были высажены, а российские туристы остались на пароме, сообщил директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.

С сегодняшнего дня пассажиров отправят в Россию на самолетах за счет компании. Как сообщил Туркменян, дальше будут разбираться в причинах не допуска судна к порту Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пассажирский паром вышел из Трабзона вечером 5 ноября и прибыл в обозначенное время — 6 ноября в 12:00. После этого до середины дня 7 ноября судно ожидало на внешнем рейде порта Сочи.

Причиной задержки стали неполная разрешительная документация для входа в российские территориальные воды и закрытие порта Сочи на время учебных стрельб, которые проводились 7 ноября. После чего судно Seabridge так и не смогло получить разрешение на заход в порт города-курорта и отправилось обратно в Турцию.

Подпишись, здесь всегда интересно.