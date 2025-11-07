Паром из Трабзона получил разрешение на заход в порт Сочи после суток простоя

Турецкий паром Seabridge с 20 пассажирами, включая 18 граждан РФ, более суток не может войти в порт города-курорта из-за проблем с разрешительными документами. Судно ожидало решения, находясь в нейтральных водах.

Эксперт по международному морскому праву Сергей Туркменян рассказал, что пассажирский паром вышел из Трабзона вечером 5 ноября и прибыл в обозначенное время — 6 ноября в 12:00 — на внешний рейд порта Сочи.

«До прихода парома были поданы все соответствующие заявки и согласован заход судна с портовыми службами и контрольными органами в порту Сочи. После подхода судна и получения одобрения от всех портовых служб и контрольных органов был направлен соответствующий запрос», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» Сергей Туркменян.

Причиной задержки стали неполная разрешительная документация для входа в российские территориальные воды и закрытие порта Сочи на время учебных стрельб, которые проводились 7 ноября с 9:00 до 12:00. Об отработке действий военными заранее сообщила пресс-служба администрации города-курорта в Telegram.

Как стало известно журналистам «Кубань 24», днем 7 ноября судно получило разрешение на заход в порт. Парому предстоит пройти процедуру осмотра. После этого судно отправится к причалу на паспортный контроль.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил против организации международного паромного сообщения в Сочи. Он отметил, что в нынешних условиях это было бы небезопасно и преждевременно.

