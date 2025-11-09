Парому Seabridge не разрешили зайти в порт Сочи, он отправился обратно в Турцию

Пассажирское судно Seabridge, которое должно было выполнить первый за 14 лет рейс из турецкого Трабзона в Сочи, не смогло получить разрешение на заход в порт города-курорта.

Об этом журналистам «Кубань 24» сообщил гендиректор «СВС-Шиппинг» и эксперт по международному морскому праву Сергей Туркменян.

«После двух с половиной суток ожидания парому отказали в заходе в порт Сочи. Паром возвращается в Трабзон, не высадив своих граждан на родную землю», — рассказал Туркменян.

Паром вернется в турецкий Трабзон с 20 пассажирами, большая часть из которых — 18 человек — имеет гражданство РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пассажирский паром вышел из Трабзона вечером 5 ноября и прибыл в обозначенное время — 6 ноября в 12:00. После этого до середины дня 7 ноября судно ожидало на внешнем рейде порта Сочи. Причиной задержки стали неполная разрешительная документация для входа в российские территориальные воды и закрытие порта Сочи на время учебных стрельб, которые проводились 7 ноября.

Гендиректор «СВС-Шиппинг» Сергей Туркменян заявил, что готов всем пассажирам, находящимся на судне, предоставить билеты в обратную сторону в качестве компенсации морального ущерба.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил против организации международного паромного сообщения в Сочи. Он отметил, что в нынешних условиях это было бы небезопасно и преждевременно.

