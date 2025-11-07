Паром Seabridge планируют отправить из Сочи в Турцию вечером 7 ноября

Турецкий паром Seabridge с 20 пассажирами спустя более чем сутки смог войти в порт Сочи.

Разрешение на швартовку судно получило днем 7 ноября. Как рассказал журналистам «Кубань 24» гендиректор «СВС-Шиппинг» Сергей Туркменян, по плану перевозчика паром должен подойти к причалу в порту к 16:00, в 18:00 судно должно отправиться в Турцию.

Туркменян отметил, что во время ожидания захода в порт в море была комфортная погода — штиль. Все пассажиры парома получали трехразовое питание за счет компании и ожидали швартовки в каютах со всеми удобствами.

Из-за простоя некоторые пассажиры не успели на самолет, кто-то опоздал на день рождения. По словам Туркменяна, форс-мажор состоялся не по вине «СВС-Шиппинг».

«Мы пришли вовремя, как заявили, и мы были готовы, и порт был готов принимать. О компенсации мне сейчас трудно сказать. Я могу только одно обещать, что все пассажиры, которые пришли на судне, я готов предоставить им бесплатные билеты в обратную сторону один раз для компенсации их морального ущерба. Это я могу официально заявить», — сообщил Туркменян.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил против организации международного паромного сообщения в Сочи. Он отметил, что в нынешних условиях это было бы небезопасно и преждевременно.

Пассажирский паром вышел из Трабзона вечером 5 ноября и прибыл в обозначенное время — 6 ноября в 12:00. После этого до середине дня 7 ноября судно ожидало на внешнем рейде порта Сочи. На борту находились 18 граждан РФ. Причиной задержки стали неполная разрешительная документация для входа в российские территориальные воды и закрытие порта Сочи на время учебных стрельб, которые проводились 7 ноября.

Подпишись, здесь всегда интересно.