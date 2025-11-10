Юрист Моторин дал рекомендации застрявшим на пароме Seabridge россиянам

Юрист Евгений Моторин предупредил, что российским туристам могут назначить штрафы за превышение срока легального пребывания в Турции.

Кроме того, по его словам, им может грозить запрет на въезд в Турцию на срок до полугода.

«Вне зависимости от ответственности перевозчика штрафы могут быть взысканы с пассажиров за так называемый оверстей, и уже после этого пассажиры смогут получить компенсацию за эти убытки со стороны перевозчика», — объяснил юрист.

Штраф может составить 500-2000 лир. Но, по мнению Моторина, возможен вариант, при котором турецкая таможня может пойти навстречу и не станет назначать штрафы.

«Потому что вариант освобождения от штрафов может выглядеть, например, как фактическое нахождение в транзитной зоне — из порта на специальных автобусах пассажиров привезут в аэропорт и сразу проведут в зону вылета без фактической возможности посещения страны», — сказал Моторин.

Пассажирам парома Seabridge юрист посоветовал потребовать от перевозчика письменное объяснение причин срыва рейса. Кроме того, пассажиры могут составить претензию с подробным расчетом всех убытков и фиксацией всех дополнительных расходов. Для этого нужно сохранить чеки и билеты.

Если перевозчик откажется добровольно удовлетворить требования, юрист рекомендовал подать иск в суд. Туроператора могут привлечь к ответственности, если перевозка была частью турпакета, сообщает kuban.aif.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пассажирский паром Seabridge вышел из Трабзона вечером 5 ноября и прибыл в Сочи 6 ноября в 12:00. После этого до середины дня 7 ноября стоял на внешнем рейде порта Сочи.

Причиной задержки стали неполная разрешительная документация для входа в российские территориальные воды и закрытие порта Сочи на время учебных стрельб, которые проводились 7 ноября. После Seabridge так и не смог получить разрешение на заход в порт курорта и отправилось обратно в Турцию.

При заходе в Трабзон турецких граждан высадили, а россиян оставили на пароме. Директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян 10 ноября сообщил, что пассажиров отправят в Россию на самолетах за счет компании.

