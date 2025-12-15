Два новых причальных устройства планируют доставить в Новороссийск в январе

Новое оборудование должны были доставить в Новороссийск в апреле 2026 года, но после атаки украинских безэкипажных катеров 29 ноября срок перенесли на январь.

Как сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов, выносные причальные устройства произвели в ОАЭ. Сейчас власти республики и руководство Каспийского трубопроводного консорциума прикладывают все усилия по доставке двух новых ВПУ.

«Срок доставки изначально планировался на апрель, но мы сейчас его форсируем и планируем доставить уже непосредственно в январе. Это сложное технологическое оборудование с очень большим тоннажем требует именно непосредственно доставки до места монтирования, до порта Новороссийск», — сообщил Аккенженов.

В результате БЭК потери Казахстана в области нефтедобычи составили 480 тыс. тонн. В Минэнерго республики назвали атаку диверсией, а также отметили, что она недопустима и угрожает мировой энергобезопасности, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», безэкипажные катера атаковали один из причалов КТК под Новороссийском. В результате значительные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. Причальное устройство (ВПУ-3), находящееся на плановом ремонте, планировали ввести в эксплуатацию до 15 декабря.

Сильные волны осложняют ремонт причального устройства КТК в Новороссийске. Водолазы спускаются под куполом для монтирования подводных шлангов, но в бухте из-за ветра образуются сильные внутренние течения, которые осложняют работу.

При атаке никто не пострадал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопиющим случаем атаку ВСУ на терминал КТК в Новороссийске.

