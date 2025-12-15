Сильные волны осложняют ремонт причального устройства КТК в Новороссийске

В городе-герое продолжаются ремонтные работы на третьем выносном причальном устройстве (ВПУ-3) Каспийского трубопроводного консорциума.

Планировалось, что ремонт ВПУ-3 завершится до 15 декабря, однако работы осложняют погодные условия.

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что в Новороссийске сильный юго-восточный ветер, который поднимает очень сильные волны и усиливает течения.

«Водолазы спускаются под куполом для монтирования подводных шлангов. Внутренние течения в бухте сильные, из-за этого ветра осложняют эту работу», — сказал Аккенженов.

Он предложил «дождаться конца рабочего дня», когда, возможно, будут новости о ремонте устройства, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», безэкипажные катера атаковали один из причалов КТК под Новороссийском. В результате значительные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. Причальное устройство (ВПУ-3), находящееся на плановом ремонте, планировали ввести в эксплуатацию до 15 декабря.

Капитан морского порта Новороссийск ввел предписание, согласно которому погрузочные и другие операции были прекращены. Танкеры отвели за пределы акватории КТК.

При атаке никто не пострадал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопиющим случаем атаку ВСУ на терминал КТК в Новороссийске.

