Безэкипажные катера атаковали один из причалов КТК под Новороссийском

Атака катеров в акватории Морского терминала КТК произошла 29 ноября около 4:00.

В результате значительные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. Капитан морского порта Новороссийск ввел предписание, согласно которому погрузочные и другие операции были прекращены. Танкеры отвели за пределы акватории КТК. При атаке никто не пострадал.

Системы аварийной защиты в момент взрыва ВПУ перекрыли соответствующие трубопроводы, благодаря чему нефть не попала в акваторию Черного моря. Сейчас специалисты отбирают пробы морской воды и ведут экологический мониторинг. Действует план ЛАРН.

Эксплуатация ВПУ-2 невозможна, отгрузки на терминале будут осуществлять в соответствии с правилами при отмене угроз БПЛА и БЭК.

«КТК объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана, и ряда стран Западной Европы. Полагаем, что эта атака и на интересы стран-участниц КТК. Подчеркнем, что уже третий акт агрессии против сугубо гражданского объекта, находящегося под защитой международного права. Ранее атакованы были НПС «Кропоткинская», повреждения получил административный офис КТК в Новороссийске», — сообщает пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума.

Отмечается, что в отношении КТК не вводили никакие ограничительные или санкционные меры. Это свидетельствует о признании значительной роли консорциума в обеспечении интересов западных акционеров.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Новороссийске во время атаки беспилотников пострадал морской терминал КТК.

