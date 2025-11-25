В Новороссийске во время атаки беспилотников пострадал морской терминал КТК

Обломки беспилотника 25 ноября попали в административный корпус морского терминала КТК в Южной Озереевке.

В этом поселке под Новороссийском находится главный центр управления Каспийского трубопроводного консорциума. Через него специалисты контролируют работу всей трубопроводной системы Тенгиз — Новороссийск в России и Казахстане.

Персонал эвакуировали в укрытия сразу после объявления общегородского сигнала тревоги «Беспилотная опасность». Никто не пострадал.

Грузовые операции у выносных причальных устройств приостановили, сообщила пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума в Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных атак ВСУ. Наиболее сложная обстановка сложилась в Новороссийске и Геленджике.

Читайте также: два сотрудника КТК пострадали при атаке украинских беспилотников в Новороссийске 24 сентября. В результате атаки повреждения получил офис Каспийского трубопроводного консорциума в центре Новороссийска.

