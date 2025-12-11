КТК до 15 декабря введет в эксплуатацию еще одно из трех ВПУ в Новороссийске

Сейчас у берегов Новороссийска работает только одно выносное причальное устройство из трех — ВПУ-1.

Акватория Морского терминала КТК в Новороссийске была атакована украинскими безэкипажными катерами ночью 29 ноября. В результате повреждения получило ВПУ-2.

По данным Минэнерго Казахстана, атакованное устройство КТК получило значительные повреждения, возможность его восстановления пока не изучали.

«Консорциум занимается восстановлением плавучести, как только восстановят плавучесть, будет понятно, подлежит он восстановлению или нет. Слишком большие были повреждения, пробоина 3 м на 2,5 м», — сообщил глава ведомства Ерлан Аккенов.

Он также отметил, что другое причальное устройство (ВПУ-3), которое находится на плановом ремонте, намечено ввести в эксплуатацию до 15 декабря, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», безэкипажные катера атаковали один из причалов КТК под Новороссийском. В результате значительные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2.

Капитан морского порта Новороссийск ввел предписание, согласно которому погрузочные и другие операции были прекращены. Танкеры отвели за пределы акватории КТК.

При атаке никто не пострадал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопиющим случаем атаку ВСУ на терминал КТК в Новороссийске.

