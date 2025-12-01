Песков назвал вопиющим случаем атаку ВСУ на терминал КТК в Новороссийске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 декабря ответил на вопросы журналистов.

В ходе беседы с представителями СМИ Песков прокомментировал атаку украинских безэкипажных катеров по акватории Морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума, которая произошла ночью 29 ноября.

«Атака дронов ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум является вопиющим случаем, ибо объект имеет международное значение», — отметил в ходе встречи представитель Кремля.

Он также уточнил, что Кремль не обладает информацией о том, ведется ли расследование по факту атаки на КТК, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», безэкипажные катера атаковали один из причалов КТК под Новороссийском. В результате значительные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2.

Капитан морского порта Новороссийск ввел предписание, согласно которому погрузочные и другие операции были прекращены. Танкеры отвели за пределы акватории КТК. При атаке никто не пострадал.

