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Какой сегодня праздник: что отмечают 9 апреля

Ссылка https://kuban24.tv/item/kakoj-segodnya-prazdnik-chto-otmechayut-9-aprelya
Какой сегодня праздник: что отмечают 9 апреля
Фото mil.ru

День войск противовоздушной обороны России (День войск ПВО) в 2023 году выпал на 9 апреля. Ежегодно этот праздник отмечается во второе воскресенье апреля.

История противовоздушной обороны в Вооруженных силах РФ насчитывает более века. Первые подразделения ПВО были созданы для борьбы с немецкими и австрийскими аэропланами в 1914 году и были оснащены пушками и пулеметами.

В 1945 году 9 апреля войска Красной Армии под руководством маршала Александра Василевского взяли штурмом Кенигсберг — столицу Восточной Пруссии. Сейчас это российский город Калининград.

На 9 апреля приходится несколько «кулинарных» праздников: День буженины с ананасами, День китайского миндального печенья, День джин-тоника. До сих пор поклонники этого коктейля не договорились между собой о точной дате праздника. Некоторые считают, что праздновать его нужно в декабре. Некоторые готовы отмечать каждый день. Но большинство барменов уверены в том, что день рождения этого напитка приходится именно на 9 апреля.

В России 9 апреля также празднуют День работников клининговой отрасли. Считается, что этот праздник берет начало от указа Петра I «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки», изданном в 1699 году.

В некоторых странах в этот день ежегодно отмечается День единорога. То, что он совпадает с Днем рождения «веселящего газа» — случайное совпадение.

По народному календарю отмечается Матрена Настовница. Эта святая считалась покровительницей домохозяек.

Именины в этот день у Ивана, Александра, Павла, Ефрема, Феодосия, Макара, Мануила и Матроны.

Читайте также: Вербное воскресенье 2023, история и смысл праздника.

Автор:

Ирина Филатова

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