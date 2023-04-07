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Какой сегодня праздник: что отмечают 8 апреля

Ссылка https://kuban24.tv/item/kakoj-segodnya-prazdnik-chto-otmechayut-8-aprelya
Какой сегодня праздник: что отмечают 8 апреля
Кадр из фильма «Хатико»

В нашей стране празднуют День российской анимации. В 1912 году в этот день состоялась премьера первого российского мультипликационного фильма — «Прекрасная Люканида».

Многие зрители даже не поняли, что присутствовали при историческом событии. Они были уверены в том, что смотрят уникальные натурные съемки и демонстрацию мастерства дрессировщика насекомых.

На эту дату также приходится День сотрудников военных комиссариатов в России и Беларуси. Военные комиссариаты неразрывно связаны с историей создания и развития Вооруженных сил РФ и выполняют важную миссию в решении важнейших государственных задач.

В мире 8 апреля отмечают Международный день цыган. В эту дату в 1971 году состоялся первый Всемирный конгресс цыган, на котором были приняты цыганские гимн и флаг.

В этот же день отмечается неформальный праздник — Международный день нейрохирурга. Именно 8 апреля в 1869 году родился «отец современной нейрохирургии» — Харви Кушинг.

В Японии это День памяти Хатико — собаки породы акита-ину, символа верности.

Международный день Будды посвящен дню рождения основателя одной из мировых религий. Еще это Международный день фэн-шуй.

Также 8 апреля отмечают День куража, День рисования птиц, День рождения пожарной лестницы.

По народному календарю отмечается Гавриил Благовест. По приметам в этот день судили о будущей погоде.

Именины у Анны, Аллы, Ларисы, Василия, Степана, Гавриила и Иринея.

Автор:

Ева Шварц

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