Какой сегодня праздник: что отмечают 6 апреля

Ежегодно отмечают 6 апреля День работника следственных органов МВД России — профессиональный праздник сотрудников следственного аппарата органов внутренних дел Российской Федерации.

В 1896 году 6 апреля состоялось открытие первых современных летних Олимпийских игр в Афинах. Международный атлетический конгресс по предложению Пьера де Кубертена возродил традицию проведения древнегреческих олимпиад.

С этим событием связаны и другие спортивные праздники: Международный день спорта на благо развития и мира, День студентов-спортсменов, Всемирный день настольного тенниса.

Хипстеры, скорее всего, не догадываются, но у них в этот день двойной праздник: в 1772 году 6 апреля Екатерина II отменила введенную Петром I пошлину на ношение бороды, а в этот же день 1818 года барон Карл Дрез продемонстрировал в Париже «дрезину» — первое двухколесное средство передвижения, прообраз современного велосипеда.

К слову, все велосипедисты, автомобилисты, да и пешеходы, могут отметить 6 апреля Международный день ремонта дорог. А жители столицы России отмечают 6 апреля день рождения московского трамвая.

По народному календарю отмечается день Артемона — дери полоз. Это канун Благовещения, поэтому люди старались успеть завершить к празднику все домашние дела.

Именины 6 апреля у Владимира, Петра, Артемия, Степана, Якова, Захара и Мартина.

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