Какой сегодня праздник: что отмечают 5 апреля

В этот день в 1242 году на Чудском озере состоялось сражение русских и европейских войск, вошедшее в историю как Ледовое побоище. Князь Александр Невский с дружиной разбил рыцарей Ливонского ордена. В честь великой победы 5 апреля принято считать Днем Русской нации.

Свой день рождения 5 апреля отмечает авиационная группа высшего пилотажа ВВС России «Русские Витязи».

Кроме того, в 1994 году в этот день было принято Степное Уложение (Конституция) Республики Калмыкия — основной закон и высший нормативно-правовой акт региона.

В 2019 году Генассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой ежегодно 5 апреля стали отмечать Международный день нравственности.

В разных странах 5 апреля отмечаются День прогулки, День одуванчика, День надежды, День карамели, День флешки, День посадки деревьев, День детей и Международный день супа. Последний был создан для того, чтобы еще раз подчеркнуть важность этого блюда для здоровья человека.

В народном календаре эта дата получила названия Никон, Никонов день. В этот день наводили порядки по хозяйству. Православная церковь почитает преподобномученика Никона и его 199 учеников, а также святого Никона Печерского.

В этот день именины у Лидии, Варвары, Анастасии, Пелагеи, Сергея, Алексея, Василия, Ильи, Георгия, Никона, Макара, Македона и Феопрепия.