Какой сегодня праздник: что отмечают 30 марта?

В России это День войск ракетно-космической обороны (РКО). Директивой Генерального штаба ВС СССР в 1967 году было сформировано Управление командующего Войсками противоракетной и противокосмической обороны.

В современной России воинские формирования, входившие в войска РКО, включены в состав Воздушно-космических сил РФ.

В 1970 году 30 марта вышел в прокат советский блокбастер «Белое солнце пустыни». Фильм стал культовым для многих поколений. Ни один полет российских космонавтов не обходится без просмотра этой киноленты перед стартом.

Еще в этот день в 1867 году российское правительство продало Аляску и Алеутские острова США.

Кроме того, 30 марта принято считать началом музыкального жанра панк-рок и рождением панк-культуры. В 1976 году первый концерт британской группы Sex Pistols собрал в одном из лондонских клубов невероятную по тем временам толпу поклонников — 50 человек.

В истории это еще и День рождения психоанализа — в 1896 году доктор Зигмунд Фрейд опубликовал статью, написанную в соавторстве с врачом Йозефом Брейнером, рассматривающую истерические симптомы. По всей планете отмечают Всемирный день биполярного расстройства.

Также 30 марта — День карандаша, День бездомного человека в России, День прогулки по парку, День спичечного кораблестроения.

На этот же день приходится Ладодение — славянский праздник весны и тепла. Чествовали в этот день богиню Ладу — покровительницу любви и семьи.

Православная церковь 30 марта почитает преподобного Алексия, человека Божия. В народе отмечают день Алексея Теплого или Водотек. Считалось, что талая вода в этот день имела целебные свойства. Ее набирали и несли домой ведрами, чтобы омыться.

Именины у Павла, Макара, Гавриила, Александра, Виктора и Алексея.